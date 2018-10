Argentina, Pezzella in gol: dedica speciale per Astori

German Pezzella, capitano della Fiorentina e difensore anche dell’Argentina, ha parlato ai media sudamericani dopo la partita vinta dalla sua Nazionale contro l’Iraq. Il centrale classe 1991 si è reso protagonista delle rete del 3-0 che ha definitivamente chiuso la gara, ma soprattutto di un bellissimo gesto in ricordo dell’ex compagno di squadra Davide Astori.

SEMPRE PRESENTE – Ha segnato la sua prima rete con la maglia dell’Albiceleste e i festeggiamenti sono stati degni del suo ruolo da capitano, non dell’Argentina, bensì della Fiorentina. Pezzella ha esultato, guardato la telecamera e indicato 1 e 3 con le dita: 13, il numero del compianto Davide Astori a dimostrazione che l’ex capitano è rimasto nel cuore e nella testa di tutti i giocatori Viola anche quando non si veste la maglia del club.

LA PARTITA – “Non era facile aprire le marcature perché loro giocavano molto indietro. Abbiamo cercato il più possibile di seguire il nostro piano tattico, e quello che ci ha chiesto Scaloni. Lavoriamo giorno dopo giorno per fare il massimo. Non era facile giocare con tanto calore, però abbiamo fatto del nostro meglio. Avevamo molti nuovi giocatori e dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per trovarci”.