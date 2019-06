Belgio, grande festa per Hazard per le 100 gare in Nazionale: “Un vero eroe”

Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, l’ex Heysel, si sta giocando la partita fra Belgio e Kazakistan, valida per le qualificazioni a Euro 2020. Prima del fischio d’inizio è stata l’occasione per festeggiare l’esterno offensivo Eden Hazard, capitano della sua Nazionale e da ieri nuovo giocatore del Real Madrid, per le 100 presenze raggiunge lo scorso marzo sul campo di Cipro. Bellissimo lo striscione esposto in suo onore: “Eden, come gli eroi della nostra infanzia. Tutti abbiamo bisogno di un eroe!”.

Già nei giorni scorsi la Federazione belga aveva caricato sui social un video in cui molti giocatori esprimevano la propria opinione su Hazard, che grazie alla sua qualità ha portato il Belgio al terzo posto nello scorso Mondiale di Russia 2018. Batshuayi ha detto: “Ti voglio bene, sei un grande giocatore e lo stai dimostrando. Sono orgoglioso”. Anche Fellaini, Benteke e Kompany hanno fatto le congratulazioni al campione ex Chelsea.