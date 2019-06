Bonucci: “Soffrire, crederci e ribaltarla. Questa è l’Italia…”

Esulta Leonardo Bonucci dopo il bel successo dell’Italia nella sfida contro la Bosnia valida per il quarto appuntamento di qualificazione ad Euro 2020. Il centrale azzurro, autore di una buona prova, esalta la tenacia e lo spirito del gruppo di Roberto Mancini, capace di ribaltare il punteggio dopo lo svantaggio iniziale.

Convinzione, bel gioco e tanto talento visibile in entrambi i gol italiani di Insigne prima e Verratti poi. Il difensore anche della Juventus, attraverso i social ha voluto mandare un bel segnale a tutti complimentandosi con i compagni e con il pubblico dell’Allianz Stadium.

“Un altro passo in avanti che ci fa crescere. Soffrire, crederci e ribaltarla, anche questa è l’Italia. Complimenti a tutti”, ha scritto Bonucci sulla propria pagina Instagram. Parole che fanno da eco a quelle rilasciate ai microfoni della Rai al termine del match: “Siamo stati bravi perché bbiamo recuperato una partita contro una Bosnia che dirà la sua in questo percorso verso l’Europeo e si qualificherà. Sapevamo che sarebbe servita una vittoria per mettere in discesa la qualificazione all’Europeo ma ci sentiremo qualificati quando c’è la matematica