Brasile, Neymar punito: non sarà il capitano per la Copa America

Brutte notizie per Neymar. L’asso brasiliano del Paris Saint-Germain che si appresta ad affrontare la Copa America con la propria Nazionale è stato punito dal ct Tite.

Niente fascia da capitano per il 10 verdeoro che paga i comportamenti non ottimali messi in mostra nell’ultimo periodo con il proprio club. O’Ney era stato capitano del Brasile nell’ultimo Mondiale indossando la fascia nella famosa rotazione di capitani decisa dal tecnico .

Per il prossimo appuntamento della Copa America, però, il Brasile avrà un unico capitano e sarà Dani Alves, curiosamente compagno di club proprio di Neymar. Come scrive la BBC, l’attaccante aveva già perso la fascia a seguito dell’infortunio e dei problemi disciplinari ma solamente nella giornata di sabato il ct Tite lo ha informato di aver deciso di togliergli la fascia. Decisivo l’ultimo mese vissuto da Neymar al Psg con i tre turni di squalifica rimediati in seguito al colpo rifilato ad un tifoso al termine della finale di Coppa di Francia. La Copa America si svolgerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. I padroni di casa sono stati inseriti nel Gruppo A insieme a Bolivia, Venezuela e Perù.

Dani Alves sarà dunque il nuovo capitano. Già in passato aveva indossato la fascia: l’ultima volta nel marzo 2018 contro la Germania.