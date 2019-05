Brasile, sorpresa nel sondaggio tra i tifosi: Neymar solo decimo nelle preferenze

Meno di un mese all’inizio della Copa America, che si svolgerà in Brasile dal prossimo 14 giugno al 7 luglio. E tra poche ore, il ct della nazionale verdeoro Tite renderà nota la lista dei convocati che prenderenno parte all’evento, andando alla caccia del titolo. Nel frattempo, Globoesporte ha lanciato un sondaggio chiedendo ai tifosi quali sono i giocatori che il tecnico dovrebbe convocare, con le sorprese che non hanno tardato ad arrivare.

NEYMAR DECIMO – Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain Neymar è infatti solamente al decimo posto, pagando probabilmente dazio l’infuocato finale di stagione di cui si è reso protagonista, subendo anche una squalifica di tre giornate per aver aggredito un tifoso dopo la sconfitta in Coppa di Francia contro il Rennes. Prima di lui, in ordine, Arthur (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Alisson (Liverpool), Dani Alves (Psg), Ederson (Manchester City), Firmino (Liverpool), Neres (Ajax), Coutinho (Barcellona) e Paquetà (Milan).