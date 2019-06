Brasile, Tite: “Neymar? Nessuno è insostituibile…”

Appena undici giorni al via della Coppa America 2019. In casa Brasile, però, a tenere banco in queste ore è soprattutto la vicenda legata a Neymar, con l’attaccante accusato da una donna di stupro. Ed anche il commisario tecnico verdeoro Tite, nel corso della conferenza stampa odierna, non ha potuto evitare l’argomento. Queste le parole raccolte da AS.

QUESTIONE DELICATA – “So quanto sia importante e delicata questa questione e ci saranno delle persone chiamata a giudicare, io invece non lo farò. Neymar è un giocatore straordinario e con lui ho un rapporto molto trasparente”.

NESSUNO È INSOSTITUIBILE – “Da un punto di vista tecnico, lui è indispensabile, ma è altrettanto vero che nessuno è insostituibile”.