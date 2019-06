Colombia, la scommessa della leggenda Higuita: “Se non vincerà la Copa America…”

Quando si pensa alla Colombia, il primo collegamento rimanda senza dubbio a René Higuita, leggendario portiere passato alla storia soprattutto per il “colpo dello scorpione”, un modo originalissimo di parare il pallone che nessuno aveva mai sperimentato prima. Nonostante il ruolo, segnò 48 gol in carriera, partecipò da protagonista (prima in positivo, poi in negativo) del Mondiale di Italia ’90 e difese i pali della Colombia anche in 5 edizioni della Copa America (1987, 1989, 1991, 1995, 1999). L’attuale rappresentativa del c.t. Queiroz esordirà nella competizione 2019 sabato a Salvador de Bahia contro l’Argentina ed è fra le più gettonate per la vittoria finale.

Per questo, il 52enne Higuita ha deciso di rendere pubblica una scommessa molto particolare. In un evento organizzato dal bookmaker Wplay, l’attuale allenatore dei portieri dell’Atletico Nacional ha detto che se la Colombia non vincerà la Copa America, che si disputerà in Brasile, si taglierà tutti i capelli. Lui, che è conosciuto per la folta capigliatura con cui ha sempre vissuto anche in campo. “Non sarà facile – ha riferito Higuita -, ma i giocatori della rosa hanno grande esperienza internazionale e formano un grande gruppo”. Ha “raddoppiato” la scommessa su Twitter, taggando altri giocatori che hanno fatto grande la Nazionale in oggetto.