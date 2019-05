Come sarebbe la divisa della Nazionale Europea?

Avete mai pensato a come potrebbe essere la maglia della Nazionale dell’Unione Europea? Il portale di moda e fashion Nss Magazine ha provato a stilare 5 divise differenti, immaginando una sfida epica fra pro e contro la Brexit, alla vigilia del weekend elettorale in cui difatti si vota per il nostro Continente. I due graphic designer Matteo Caputo e Pro Football Jersey hanno realizzato i vari mock-up, utilizzando le marche di vestiti più famose, ispirandosi a un’idea comparsa negli anni ’90 sul magazine FourFourTwo in cui praticamente vi era la stessa volontà di pensare ad una Nazionale Europea sponsorizzata da Stone Island. Vediamo insieme i modelli elaborati da Nns Magazine.

