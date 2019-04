Copa America 2020: si giocherà in Argentina e Colombia

Argentina e Colombia saranno le sedi della prossima Copa America. Lo ha annunciato la CONMEBOL attraverso i propri canali ufficiali. La competizione continentale più importante del Nuovo Mondo si giocherà parzialmente in casa di Leo Messi, che tenterà così di sfatare il tabù dell’Albiceleste, con la quale non ha mai vinto un trofeo, eccezion fatta per il torneo olimpico. La Selecciòn affronterà nella fase a gironi Bolivia, Cile, Paraguay, Uruguay ed un’altra Nazionale invitata. L’altro raggruppamento vedrà sfidarsi l’altra padrona di casa, la Colombia, il Brasile di Neymar, Ecuador, Perù e Venezuela. Nell’ultima edizione, nel 2016, si impose il Cile di Alexis Sanchez ed Arturo Vidal ai calci di rigore contro l’Argentina.