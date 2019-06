Copa America, il Brasile inizia col botto: 3-0 alla Bolivia

Inizia nel modo migliore la Copa America per il Brasile. Nel match d’esordio, la squadra del ct Tite si impone con un secco 3-0 sulla Bolivia. I gol di Coutinho, doppietta, e Everton, mettono in cassaforte il primo successo per la Nazionale verdeoro.

Dopo un primo tempo d’assedio, ma senza squilli particolari, è la ripresa a regalare grandi emozioni. Il tris del Brasile si concretizza con il vantaggio siglato dal trequartista del Barcellona Philippe Coutinho al 50′ su rigore. Poi, tre minuti più tardi, è lo stesso classe ’92 ha segnare la personale doppietta. Nel finale, all’85, a segno anche Everton con un destro imparabile sul secondo palo. Rispettati i favori del pronostico, dunque, e Brasile che sorride.