Cristiano Ronaldo: “La Nazionale? Più bello che giocare con i club”

Il Portogallo si contenderà la prima finale di Nations League con l’Olanda. Decisivo, ancora una volta, Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta contro la Svizzera. E il fuoriclasse della Juventus, in queste ore, ha rilasciato un’intervista a Uefa.com.

NAZIONALE – “Tornare in Nazionale per me è sempre un onore. Essere parte di questa competizione è ancor più speciale e segnare è stata la ciligiena sulla torta”.

CONDIZIONE FISICA – “Mi sento bene ed in forma, nonostante i 34 anni. Quello che conta è la testa, avere sempre le giuste motivazioni ed essere felici. Credo di avere ancora tanto da dare”.

OLANDA – “Sono una grande squadra e stanno giocando molto bene. Hanno giovani e ragazzi d’esperienza: sarà un avversario difficile da affrontare”.

TERZA FINALE IN NAZIONALE – “Giocare in Nazionale dà una sensazione diversa rispetto a quando giochi per il club: rappresenti il tuo paese. Potersi giocare la vittoria di qualche trofeo rende tutto ancora più speciale”.