Croazia, Modric esalta Bale: “Straordinario, dovremo dare il massimo per fermarlo”

Un separato in casa. Questa la situazione che sta vivendo al Real Madrid Gareth Bale, finito ormai ai margini del progetto dei blancos. Il gallese non gode infatti della fiducia del tecnico Zinedine Zidane e per lui, la prossima stagione, si prospetta una nuova avventura. Nel frattempo Bale si trova in ritiro con la sua nazionale, impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2020, con il Galles che, nella giornata di domani, farà visita alla Croazia di Luka Modric. E proprio il centrocampista, alla vigilia del match, ha voluto parlare del suo compagno di squadra al Real.

STRAORDINARIO – “È molto diverso giocare per il club o per la nazionale, non c’è alcuna connessione tra le due cose. So bene cosa significhi il Galles per Bale e non credo che il poco spazio che ha trovato con il Real possa condizionare la sua prestazione. Gareth è un giocatore incredibile, quello che ha ottenuto nel corso della sua carriera è straordinario. Sono convinto che lo troveremo in forma: per fermarlo dovremo dare il massimo”.