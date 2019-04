Dall’Inghilterra, Sven-Goran Eriksson verso la panchina della Scozia

Il suo palmares parla chiaro: uno Scudetto in Italia, 4 volte vincitore della Coppa Italia, 2 volte vincitore della Super Coppa Italia, 3 volte campione di Portogallo e di una Coppa portoghese. Un titolo di campione di Svezia. Sven-Göran Eriksson è una garanzia. L’ex allenatore anche della Lazio ha voglia di rimettersi in gioco all’età di 71 anni e potrebbe presto farlo alla guida di una Nazionale.

Secondo quanto riporta il Daily Record, infatti, Eriksson sarebbe stato contattato dalla federazione scozzese, la SFA, per diventare ct della Scozia. Il suo nome è il più gettonato, ma non l’unico, per essere il successore di Alex McLeish.

13 anni dopo aver detto addio alla Nazionale inglese, Eriksson sembra essere il candidato ideale per portare esperienza alla squadra scozzese. Secondo il tabloid, lo svedese avrebbe dalla sua parte lo chief executive Ian Maxwell che potrebbe incidere sulla decisione finale della SFA.