Europeo Under 21, tutto esaurito per Italia-Spagna: ecco dove vederla in tv e streaming

Apre finalmente i battenti l’Europeo Under 21, che si disputa in Italia e San Marino. Gli azzurrini di Luigi Di Biagio, fra le formazioni favorite alla vittoria finale, questa sera esordiranno contro la temibilissima Spagna di De La Fuente alle ore 21 allo Stadio Dall’Ara di Bologna, che ha fatto registrare nei giorni scorsi il tutto esaurito: 29.580 biglietti venduti, tutto il pubblico spingerà i ragazzi alla vittoria, che contro la Roja in questa categoria manca da tantissimi anni (ottobre 2006). La partita sarà visibile in chiaro su Rai Uno con collegamento dalle 20.35 (telecronaca di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro), altrimenti in streaming tramite Rai Play, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricando l’app, disponibile per smartphone e tablet. È la prima volta che Italia e Spagna si affrontano in un girone dell’Europeo Under 21.