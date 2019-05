Fifa, niente Mondiale in Qatar a 48 squadre. Abbandonato il progetto di Infantino

Il tanto discusso Mondiale di Qatar 2022 non sarà a 48 squadre, ma rimarrà a 32. Era stato il presidente della Fifa Gianni Infantino a proporre di ampliare il format della massima competizione calcistica internazionale, proponendo di giocare anche qualche match negli Stati confinanti, ma stando a quanto riportato dal Times il progetto sarebbe stato abbandonato. Infantino ha provato a trovare in questi mesi alcuni appoggi, ma l’idea non è decollata ed è per questo che il prossimo 5 giugno verrà ufficializzata la solita organizzazione a 32 squadre. In quella data infatti a Parigi è previsto un congresso in cui verrà stabilita la formula dei prossimi campionati del mondo. È possibile che saranno 48 le Nazionali partecipanti all’edizione del 2026, quella che si disputerà in Stati Uniti, Canada e Messico.