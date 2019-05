Germania, giallo Löw: non sarà in panchina per i prossimi due match per motivi di salute

Niente sfide contro la Bierlorussia e l’Estonia per il ct della Germania Joachim Löw . L’allenatore tedesco non guiderà come di consueto la Nazionale dalla panchina a causa di problemi di salute dovuti, forse, ad un incidente sportivo.

RIPOSO FORZATO – Joachim Löw non sarà in panchina per le due partite di qualificazone agli Europei 2020 contro Bielorussia ed Estonia per problemi di salute, per fortuna non gravi. Al suo posto ci sarà il vice-allenatore Marcus Sorg. Lo ha annunciato la stessa federazione tedesca sui propri canali social. A causa di un “incidente sportivo”, il ct non guiderà la squadra nelle sfide dell’8 e 11 giugno. Löw ha commentato così la notizia sul sito della federazione tedesca: “Mi sento già abbastanza bene, ma ho ancora bisogno di riposo nelle prossime quattro settimane. Sono in costante contatto con il mio staff tecnico. Marcus Sorg e Andy Köpke hanno molta esperienza e insieme riusciremo a superare bene questa breve pausa”.