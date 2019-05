Ghana, dietrofront Gyan: niente addio alla Nazionale grazie al… Capo dello Stato

Dietrofront di Asamoah Gyan. L’attaccante, attualmente in forza al Kayserispor, aveva annunciato nella giornata di lunedì il suo addio alla Nazionale ghanese, ma nel giro di poche ore ha fatto retromarcia. Decisivo l’intervento del presidente del paese africano Nana Akufo-Addo, che, sorpreso dalla scelta del giocatore, ha convinto l’ex Udinese a mettersi a disposizione del ct Appiah in vista della prossima Coppa d’Africa, che si terrà in Egitto a partire dal 21 giugno. Il presidente del Ghana ha infatti sollecitato Asamoah attraverso un documento ufficiale, con il giocatore che ha dichiarato di non potersi tirare indietro.

“IMPOSSIBILE DIRE NO” – “Una richiesta presidenziale non può essere ignorata. Ho ricevuto la richiesta di Sua Eccellenza Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e mi metterò così a disposizione per la selezione del coach Kwasi Appiah per contribuire alla conquista del trofeo AFCON”.