Grecia-Italia, le formazioni ufficiali

Terza partita per l‘Italia di Roberto Mancini per il cammino di qualificazione verso Euro 2020, dopo i successi con Finlandia e Liechtenstein. Si gioca ad Atene in casa della Grecia, che ha iniziato il proprio percorso con un pareggio e una vittoria. Il c.t. azzurro teme la formazione ellenica, ritenuta di qualità e che sta apportando molti cambiamenti tecnici negli ultimi mesi. L’ultimo successo dell’Italia sulla Grecia risale ad una amichevole del 1986, al Dall’Ara di Bologna, con il 2-0 firmato Beppe Bergomi (insolita doppietta).

Mancini ha sciolto all’ultimo le riserve sull’undici titolare: riecco il Gallo Belotti al centro dell’attacco, supportato nel tridente da Chiesa e Insigne. Solo panchina per Bernardeschi. Sirigu fra i pali, Emerson Palmieri sulla fascia sinistra: è reduce, con Jorginho, dal successo in Europa League col Chelsea.

Ecco le formazioni ufficiali:

GRECIA (3-5-2): Barkas; Siovas, Manolas, Sokratis; Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis, Stafylidis; Kolovos, Masouras. All. Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini