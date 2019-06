Grecia, Manolas: “Vogliamo vincere. Chiellini? Non so se giocherò insieme a lui il prossimo anno…”

Vigilia di Grecia-Italia, gara valevole per la terza giornata del gruppo J di qualificazione ai prossimi Europei. Un match che avrà un sapore particolare per Kostas Manolas, da anni militante nel nostro campionato con la maglia della Roma. Queste le parole del difensore rilasciate in conferenza stampa.

TIFO – “I nostri tifosi sono entusiasti, la verità infatti è che abbiamo cominciato bene. Sono sicuro che ci daranno una mano: noi scenderemo in campo per vincere”.

ITALIA – “Conosco la struttura degli azzurri, ma noi dobbiamo concentrarci solamente su noi stessi. L’Italia ha giocatori di qualità e Mancini ha dato un calcio propositivo alla squadra”.

CHIELLINI – “Se giocherò con lui il prossimo anno? Non lo so… Lo ringrazio per le parole spese nei miei confronti, lui è uno dei migliori difensori del mondo”.

ZANIOLO – “È un giocatore giovane, ha iniziato quest’anno a giocare in campionato. Ha qualità ed è molto veloce. Sono pronto a sfidarlo”.