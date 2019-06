Il ct dell’Ungheria teme Daniel James: “Veloce come Bolt e molto simile a Ronaldo…”

Veloce come Bolt ma con la tecnica e le capacità di Ronaldo, il Fenomeno. Daniel James, ala di proprietà del Manchester United, sembra avere davanti a sé un futuro incredibile. Stando a quanto riporta il Sun, infatti, il ct dell’Ungheria Marco Rossi, prossimo rivale proprio del Galles in cui milita il classe ’97, non ha dubbi e ammette di essere rimasto colpito dalle caratteristiche del suo avversario nella sfida per le qualificazioni ad Euro 2020.

Il ct ungherese ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto del Manchester United, nonché stella dei gallesi che la scorsa stagione si è messo in mostra con la maglia dello Swansea: “La sua velocità mi ricorda quella di Bolt, è davvero incredibile. Negli ultimi anni nessun giocatore mi ha dato questa sensazione, ha un’accelerazione incredibile. Ma non ha solo quella. In passato ho giocato contro Ronaldo, il Fenomeno, che credo sia il migliore dopo Maradona: anche lui spiccava per velocità e accelerazione, ma aveva davvero tutto. Non solo la rapidità”.

Per la sfida di quest’oggi, Rossi non sarà in panchina a causa della squalifica, ma vedrà la sua Ungheria dalla tribuna.