Inghilterra, Rashford incorona la difesa olandese: “De Ligt e Van Dijk i difensori migliori al mondo”

Vigilia di Nations League per l’Inghilterra. La Nazionale di Southgate, dopo aver vinto il proprio girone, sarà infatti impegnata domani sera nella semifinale della competizione contro l’Olanda. Tra i protagonisti in campo vi sarà l’attaccante inglese Marcus Rashford, che, come raccolto dal Sun, ha così parlato della coppia difensiva olandese formata da Matthijs de Ligt e Virgil van Dijk.

“I MIGLIORI AL MONDO” – “Credo che Matthijs e Virgil siano in questo momento i due centrali più forti al mondo. Sappiamo bene qual è il loro modo di difendere: a loro piace stare attaccati all’avversario. Noi dovremo accettare l’uno contro l’uno: i nostri attaccanti hanno le qualità per metterli in difficoltà”.