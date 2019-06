Italia, altra vittoria nel girone di qualificazione per Euro 2020: battuta 3-0 la Grecia

Italia a punteggio pieno nel Girone J di qualificazione a Euro 2020: nella terza partita arriva anche la vittoria sulla Grecia ad Atene per 3-0, con tutte le reti siglate nel primo tempo. Ha sbloccato Barella, al secondo gol in queste gare di qualificazione dopo quello realizzato alla Finlandia, poi il raddoppio di ottima fattura da parte di Insigne e il tris di Bonucci di testa: vittoria confezionata in meno di 10 minuti. Travolgente prima frazione contro una formazione tecnica ma che mai ha saputo impensierire gli azzurri del c.t. Mancini, se non in qualche occasione sporadica quando ormai il risultato era in cassaforte per la nostra Nazionale. Un 3-0 molto positivo che certifica l’ottima crescita di questi mesi, anche dal punto di vista realizzativo, di cui si è parlato moltissimo.

LA PARTITA – Inizio dai ritmi bassi, ma l’Italia sblocca al 23′ grazie all’ottima giocata da parte di Belotti: iniziativa personale a lasciare sul posto Manolas, palla rasoterra dentro l’area e destro vincente di Barella a porta sguarnita. In pochi minuti ci pensa Insigne a fare 2-0 con uno dei suoi colpi magici: destro a giro delicato da fuori area e Barkas che non può farci nulla. La Grecia accusa il colpo, gli azzurri passano ancora: cross perfetto di Emerson Palmieri, uno dei migliori in campo, torsione perfetta di Bonucci – che sovrasta Sokratis Papasthatopoulos – e pallone che si insacca per il 3-0 che ammutolisce lo stadio di Atene. Il resto del match è pura gestione, con l’unico sussulto della squadra di casa al 68′: Sirigu dice di no in uscita a Fortounis. Per il resto, Chiesa spara altissimo da pochi passi su assist di Belotti all’81’ e grande parata di Barkas al minuto 88 sul potente destro a giro di Insigne. Vince l’Italia, che per la sesta volta consecutiva mantiene la porta inviolata.