Italia-Bosnia, le formazioni ufficiali

Quarta tappa del cammino della Nazionale di Roberto Mancini verso gli Europei del 2020. Dopo la bella vittoria con la Grecia per 3-0 ad Atene, gli azzurri ospiteranno all’Allianz Stadium la Bosnia, reduce dal ko per 2-0 in Finlandia. Una vittoria, per l’Italia, significherebbe fare un grande passo in avanti verso la qualificazione.

Queste le formazioni ufficiali del match:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne. Allenatore: Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak. Allenatore: Prosinečki