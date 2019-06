Italia-Bosnia, le probabili formazioni: dubbio nel tridente per Mancini

Tutto è pronto per il secondo appuntamento in meno di una settimana per la Nazionale italiana che scenderà in campo questa sera all’Allianz Stadium di Torino contro la Bosnia. Alle 20,45 sarà Italia-Bosnia valida per la quarta giornata di qualificazione ad Euro 2020.

Gli azzurri di Roberto Mancini sono a 9 punti, punteggio pieno, mentre la squadra di Dzeko e compagni con un pareggio, una sconfitta e una vittoria sono alle spalle dell’Italia con 4 punti.

Italia-Bosnia, le probabili formazioni – “Non farò molti cambi”, così ieri Roberto Mancini in conferenza. Ecco allora che il ct potrebbe confermare il blocco che ha travolto la Grecia per 3-0. In porta Sirigu con Florenzi ed Emerson Palmieri sulle corsie laterali mentre al centro spazio a Bonucci con al fianco uno fra Chiellini e Romagnoli. A centrocampo confermati Jorginho e Verratti mentre Barella potrebbe riposare visto l’impegno imminente con l’Under 21 all’Europeo. Al suo posto Pellegrini scalpita. Tridente offensivo con Bernardeschi in ballottaggio con Chiesa, Insigne e Belotti. Attenzione, però, alle sorprese, con Quagliarella che insidia il Gallo. La Bosnia, dal canto suo, adopererà qualche variazione rispetto all’ultima gara. Il ct Robert Prosinecki si affiderà al 4-3-3. Squadra guidata dalla regia sapiente di Pjanic. Difesa con l’”italiano” Zukanovic. In avanti Dzeko guida l’attacco.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne. ct: Roberto Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunijc, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic. ct: Robert Prosinecki.