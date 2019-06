Italia, grana Insigne: contrasto con Izzo e sfida con la Grecia in dubbio

Giornata agrodolce per Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli e della Nazionale ha subito una botta alla gamba destra che lo ha costretto ad interrompere l’ultimo allenamento sotto gli ordini del ct Mancini.

Nel giorno del suo 28esimo compleanno, Il Magnifico, però, ha deciso di togliersi la fasciatura che teneva al sicuro il muscolo della coscia e di allenarsi regolarmente. L’infortunio, dunque, non sembra grave anche se, la prossima volta, Insigne e Izzo, autori del contrasto di gioco, faranno certamente maggiore attenzione alle entrate dure. Nonostante l’entità del colpo ricevuto, ad oggi, non preoccupi particolarmente, la presenza del 24 del Napoli resta in dubbio per la gara che l’Italia disputerà sabato sera contro la Grecia.