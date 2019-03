Italia, guai per Mancini: El Shaarawy e Piccini out contro il Liechtenstein

Prima la vittoria, poi la seduta di scarico. L‘Italia di Roberto Mancini si gode i primi 3 punti conquistati nella sfida contro la Finlandia nella prima uscita verso Euro 2020. Neppure il tempo di esultare che una brutta notizia, anzi due, rovinano in parte la giornata azzurra: Stefan El Shaarawy e Cristiano Piccini non saranno a disposizione per la gara contro il Liechtenstein in programma martedì 26 marzo al Tardini di Parma.



L’attaccante della Roma ha, infatti, lasciato il ritiro azzurro per un problema al polpaccio che verrà approfondito domani nella Capitale tramite esami strumentali. Piccini invece seguirà la Nazionale a Parma da dove poi farà rientro a Valencia

A rendere noto l’infortunio dell’attaccante giallorosso anche un comunicato della federazione italiana: “Dopo la brillante vittoria di ieri sera con la Finlandia gli Azzurri sono tornati subito in campo questa mattina allo Stadio Friuli di Udine per una sessione nella quale sono scesi in campo i calciatori non impegnati ieri, mentre gli altri hanno svolto solo una seduta in palestra”.