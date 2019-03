Italia, i convocati di Mancini per le prime gare di qualificazione ad Euro 2020: c’è Quagliarella

Nel prossimo weekend i campionati si interromperanno per lasciare spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, impegnata nelle prime due partite di qualificazione ad Euro 2020 contro Finlandia e Liechtenstein. Contro gli scandinavi si giocherà sabato sera 23 marzo al Friuli di Udine, contro i secondi invece martedì 26 al Tardini di Parma. Confermati, dallo stage di febbraio, Quagliarella della Sampdoria (attuale capocannoniere della Serie A) e Spinazzola della Juventus; stessa sorte per El Shaarawy della Roma e Izzo del Torino. In attacco spazio per Kean, fuori invece Balotelli e Belotti.

Ecco tutti i 29 convocati per l’Italia:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria)