Italia, il ranking Fifa ora ti sorride: guadagnate 3 posizioni. Il Belgio resta primo

Le quattro vittorie in altrettante partite di qualificazione a Euro 2020 per l’Italia sono state un toccasana non solo per ridare entusiasmo e fiducia all’ambiente, ma anche per il ranking Fifa, la classifica riservata alle Nazionali con i punteggi che determinano i paragoni oggettivi fra le varie selezioni. Al momento gli azzurri si trovano al quattordicesimo posto, a +3 rispetto al periodo antecedente queste ultime 4 partite giocate dalla squadra del c.t. Roberto Mancini. È importantissimo crescere da questo punto di vista perché permetterebbe di avere un girone di qualificazione più “morbido” per i Mondiali di Qatar 2022. Per come è andata prima della Russia, sarebbe importante sfidare formazioni sulla carta più accessibili.

Per quanto riguarda le altre posizioni, al primo posto resta il Belgio, arrivato terzo a Russia 2018. Secondo posto per la Francia e terzo per il Brasile, come qualche settimana fa. Il Portogallo, avendo vinto la Nations League, si è avvicinato pericolosamente all’Inghilterra, insidiando così il quarto posto. Indietreggiano Croazia, Uruguay e Svizzera, mentre due posizioni Spagna (settima), Germania (undicesima) e Olanda (al pari dell’Italia, quattordicesima).