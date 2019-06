Italia, Insigne: “Non molliamo mai. La 10? Sento la responsabilità, ma voglio trasformarla in entusiasmo”

Una vittoria fondamentale, quella conquistata dall’Italia di Roberto Mancini contro la Bosnia. All’Allianz Stadium, gli azzurri si sono imposti in rimonta per 2-1, trovando il quarto successo in altrettante gare nel girone di qualificazione ad Euro 2020. Tra i protagonisti del match Lorenzo Insigne, autore della prima rete, che ha così parlato ai microfoni della Rai dopo la gara.

CARATTERE – “Non è stata una delle migliori partite da parte nostra, ma non abbiamo mai mollato, conquistando una vittoria di squadra. Abbiamo nel nostro DNA la voglia di non mollare mai”.

NUMERO 10 – “Indossare questa maglia è una grossa responsabilità e la sento, ma sto cercando di trasformarla in entusiasmo”.

LEADER – “Io leader? Sono a disposizione del mister che mi sta dando fiducia. Questi due gol in due partite sono merito di tutta la squadra. Ora dobbiamo staccare e riposarci perché tra un po’ si riparte”.