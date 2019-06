Italia, Jorginho: “Grande lavoro di squadra. Su Sarri alla Juventus…”

Il netto 3-0 con cui l‘Italia si è imposta contro la Grecia, regala primo posto nel girone e tanti sorrisi. Il lavoro del nuovo ct Roberto Mancini sta dando i suoi frutti ed ogni calciatore riesce ad esprimersi al massimo delle sue possibilità.

Ne è assolutamente convinto il centrocampista del Chelsea ex Napoli Jorginho che, ai microfoni di Rai Sport, al termine della sfida contro gli ellenici è intervenuto per parlare del momento degli azzurri e non solo.

GRANDE LAVORO – “Vogliamo cercare di giocare a calcio, di divertirci. Il nostro obiettivo è questo ed è quello che stiamo cercando di fare e credo che ci stiamo anche riuscendo. Ognuno deve fare le cose che sa fare meglio, la cosa fondamentale è che tutti stiano facendo la fase difensiva. Insieme, di squadra. C’è grande equilibrio, è stato fatto un grande lavoro di squadra. Stiamo pressando davvero bene e credo che stiamo facendo un gran lavoro“.

Un pensiero poi alla querelle legata al suo allenatore del club, Maurizio Sarri, prossimo all’approdo alla Juventus: “Sarri alla Juventus? Vediamo cosa succederà, sarà una sua scelta. Non so cosa accadrà con lui, ora non ci penso. La mia testa è solo alla Nazionale”, ha concluso Jorginho.