Italia, Mancini lancia la sfida: “Europeo? Vogliamo arrivare fino in fondo…”

L‘Italia vuole essere grande protagonista al prossimo Europeo. Parola di Roberto Mancini, ct della Nazionale, che a margine della cerimonia di premiazione della Hall of Fame del calcio italiano ha parlato della squadra azzurra e del prossimo appuntamento internazionale.

VINCERE – Salito sul palco per consegnare il premio a Francesco Totti, il ct delll’Italia si è detto piuttosto carico in vista di Euro 2020: “L’Europeo? Speriamo di arrivare fino in fondo, sono troppi anni che l’Italia non vince questo trofeo. L’inaugurazione sarà a Roma e questo è uno stimolo in più. Aspettiamo i nostri giovani, hanno tanta qualità”. E sugli attaccanti, ed in particolare su Belotti e Balotelli, ultimamente usciti dal radar della Nazionale, ma autori di una seconda parte di campionato notevole: “Nella seconda parte della stagione hanno fatto molto meglio e anche questo è un segnale positivo. Più giocatori si hanno e meglio è. Poter scegliere è molto importante”.

Parole che fanno ben sperare il popolo italiano amante del pallone e che fanno anche sognare in vista del torneo che partirà la prossima estate.