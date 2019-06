Italia, Mancini: “Tornati ad essere una squadra di prima fascia? Lo siamo sempre stati…”

Quarta vittoria in altrettante gare per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, passati in svantaggio a causa della rete di Dzeko, hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Insigne e Verratti. Queste le parole del commissario tecnico al termine del match.

PRIMA FASCIA – “Le partite sono tutte difficili, soprattutto quando giochi gare così ravvicinate a fine stagione. La Bosnia è un’ottima squadra con giocatori di qualità e nel primo tempo abbiamo sofferto. Nella ripresa, però, abbiamo meritato, abbiamo dominato. Abbiamo subito qualche contropiede di troppo perché pressavamo molto alti. Se siamo tornati ad essere una formazione di prima fascia? La nostra Nazionale lo è sempre stato, momenti difficili possono capitare. Insigne? Ha fatto un bellissimo gol”.