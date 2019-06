Italia U20, Nicolato: “Mali? Ci aspetta gara tosta. Dobbiamo essere pronti”

Saranno le Aquile i prossimi avversari dell’Italia al Mondiale Under 20 in Polonia. Il Mali ha, infatti, battuto l’Argentina dopo una gara incredibile terminata ai calci di rigore e affronterà gli azzurri ai quarti di finale.

Prima di conoscere il suo prossimo avversario il ct italiano Paolo Nicolato aveva parlato senza timore delle due Nazionali, adesso, ci va con i piedi di piombo e predica calma e attenzione in vista del match che si disputerà venerdì 7 giugno alle 18.30 e che varrà per l’accesso in semifinale: “Sono i campioni d’Africa, in questo Mondiale hanno sempre segnato grazie a degli elementi dotati di grande tecnica ma soprattutto in virtù della loro struttura fisica. Sanno soffrire e ripartire e noi ci dobbiamo preparare ad una partita molto tosta“.