Italia U20, Nicolato: “Super contento per questo Mondiale. Grande risposta dopo l’ultima gara…”

Termina con un ko l’esperienza al Mondiale per l’Italia Under20. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono usciti sconfitti dalla sfida contro l’Ecuador valida per il terzo/quarto posto del torneo in Polonia. Al termine della gara, il ct azzurro ha parlato ai microfoni della Rai commentando il match e l’intero percorso della squadra. Ecco le sue parole:

“Devo dire che siamo usciti dall’ultima partita con grande difficoltà. Siamo usciti malconci sia fisicamente sia mentalmente. Oggi abbiamo dato una grande risposta di spirito e abbiamo fatto bene. Il rigore? Questo è il calcio. Abbiamo tirato, abbiamo sbagliato. A me interessa la prestazione. Anche stasera, con ragazzi nuovi e alla prima esperienza abbiamo fatto bene. Un bilancio dell’esperienza? Super contento di questo Mondiale”.