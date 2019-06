Italia U20, Pinamonti rivela: “Il nostro segreto? Il mister ci manda i video di 300 per caricarci…”

Fin qui un percorso netto, fatta eccezione per lo 0-0 contro il Giappone nell’ultimo incontro del girone. L’Italia Under 20 è stata in grado di entusiasmare il Paese e tutti gli appassionati di calcio. La squadra di mister Nicolato, che vanta talenti del calibro di Plizzarri, Pellegrini e Pinamonti si prepara, dopo aver eliminato i padroni di casa della Polonia agli ottavi e il Mali ai quarti, al match contro l’Ucraina che potrebbe regalare la finalissima del Mondiale.

A parlare del segreto di questa grande squadra, è stato il bomber dell’Inter, nell’ultima stagione in forza al Frosinone, Andrea Pinamonti. Intervistato da Sky Sport, l’attaccante classe ’99 ha confessato un particolare curioso riguardo ai momenti precedenti ad ogni sfida in cui pare che il ct Nicolato ripeta spesso una frase in particolare ‘Spartani qual è il vostro mestiere?‘: “Il ct è un grande fan di 300 (il fil di Zach Snyder ndr). Come tutte le squadre abbiamo il gruppo su Whatsapp per comunicare le riunioni, gli allenamenti e cose così. Il mister ci invia sempre spezzoni del film, e questa è la sua parte preferita, la manda molto spesso. Noi la riportiamo in campo come se fosse il nostro grido di battaglia”.