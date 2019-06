Italia U21 Euro 2019, Pinamonti non ce la fa: convocato Bonazzoli

Ha provato a recuperare, ma non ce l’ha fatta. Andrea Pinamonti, attaccante dell’Italia Under 21 e dell’Inter, ha alzato bandiera bianca per l’infortunio al ginocchio patito durante il Mondiale Under 20, e sarà così costretto a saltare l’imminente Europeo di categoria.

Dal pianto per l’eliminazione contro l’Ucraina, alle lacrime per l’infortunio che gli farà saltare l’Europeo 2019. Andrea Pinamonti salta l’appuntamento con la maglia azzurra a causa del problema rimediato pochi giorni fa. Al suo posto, il ct Di Biagio ha convocato Federico Bonazzoli, punta del Padova.

La Commissione medica Uefa ha acconsentito alla richiesta di sostituzione del calciatore dando la possibilità al mister azzurro di operare il cambio.