Italia Under 20, il c.t. Nicolato: “Accedere ai quarti di finale del Mondiale è tanta roba”

Un’esultanza grintosa da parte del c.t. Paolo Nicolato al fischio finale della sofferta ma meritata vittoria della sua Italia con la Polonia al Mondiale Under 20 che si disputa proprio nel territorio polacco. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Rai Sport prima di tornare negli spogliatoi: “C’è solo il rammarico di non aver chiuso la partita perché stavamo facendo molto bene. Negli ultimi 20 minuti abbiamo avvertito un po’ di stanchezza e siamo andati in difficoltà, anche perché loro sono molto fisici. Sono ovviamente soddisfatto questi ragazzi, ogni giorno di più. Argentina o Mali nei quarti? Non ci stiamo nemmeno pensando, siamo pronti ad affrontare chiunque. Di sicuro arrivare a questo punto è tanta roba per una squadra come la nostra, per cui vedremo, senza calcoli”.