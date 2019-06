Italia Under 20, Nicolato: “Con l’Ecuador dobbiamo far vedere chi siamo davvero”

Sfumata l’occasione di approdare nella finale del Mondiale Under 20, l’allenatore degli azzurrini Paolo Nicolato vuole concludere la manifestazione al meglio, battendo l’Ecuador domani sera nella “finalina” che vale il terzo posto. Ecco le parole rilasciate alla vigilia del match a Sky Sport: “Veniamo da una gara molto intensa (quella persa 1-0 con l’Ucraina in semifinale, ndr) che ci è costata molto dal punto di vista fisico ed emotivo. Ci sono varie situazioni da verificare, metterò in campo il migliore undici possibile, tenendo conto che mancheranno certamente giocatori come Scamacca, Bellanova, Frattesi e Pinamonti, che è tornato in Italia. Dobbiamo assolutamente assorbire la delusione che abbiamo avuto, perché eravamo convinti di poter arrivare in finale, ci tenevamo moltissimo. Il podio è importante, per dimostrare i valori del nostro gruppo. Al di là del risultato che verrà fuori, è nostro compito far vedere che siam quel gruppo di cui tutti parlano”.