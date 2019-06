Italia Under 21, Barella: “Da tempo giochiamo assieme, ma stavolta vogliamo il trofeo”

Al fianco del c.t. Luigi Di Biagio, in conferenza stampa ha parlato oggi pomeriggio anche Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari che da domani sarà impegnato con gli azzurrini nell’Europeo di categoria. Al Dall’Ara di Bologna ci sarà Italia-Spagna, non proprio una gara semplice per l’esordio nella competizione: “Andremo in campo con la giusta mentalità per cogliere una grande occasione. L’importante è che il gruppo intero sia convinto, non i singoli. Porteremo dalla Nazionale maggiore un po’ più di esperienza, anche grazie alla fiducia che ci danno i c.t., da Di Biagio fino a Mancini. Insieme ci conosciamo da tempo, abbiamo giocato tante partite assieme nelle formazioni giovanili, senza però ottenere un trofeo. Questa volta vogliamo farcela”. Barella è reduce dalle due partite di qualificazione a Euro 2020 con l’Italia dei “grandi”, vinte entrambe con Grecia e Bosnia.