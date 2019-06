Italia Under 21, Di Biagio: “Che emozione il sold-out. Dobbiamo sfatare il tabù Spagna”

“Sarà una grande emozione davanti a 30mila tifosi, vogliamo sfatare il tabù Spagna”. Così il commissario tecnico della Nazionale Under 21 Gigi Di Biagio alla vigilia dell’esordio degli azzurrini nell’Europeo di categoria, che si disputerà al Dall’Ara di Bologna contro la formazione iberica, tra le favorite alla vittoria finale. “Quando canteranno tutti l’inno sarà un’emozione indescrivibile, come quando giocavo – ha detto in conferenza stampa il tecnico -. Da preparare queste sono le sfide più facili, vogliamo battere la Spagna, perché negli ultimi vent’anni la nostra Under 21 ci è riuscita una volta sola (nel 2006, ndr)”.

Deciso chi giocherà fra i pali: “Ho scelto Meret”. Restano quindi in panchina Montipò e Audero. E ancora: “Tutti i ragazzi sono arrivati con la giusta mentalità. Ci conosciamo da tanto, c’è chi ha perso il Mondiale Under 20 e chi lo scorso Europeo, stavolta vogliamo vincere e coronare un sogno. Anche le avversarie ci danno più fiducia e per noi è un bene, stiamo crescendo. Per la formula del torneo, è come un sedicesimo di finale”.