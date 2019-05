Italia Under 21, Di Biagio: “Vogliamo vincere l’Europeo. Noi apprezzati ovunque, tranne che…”

Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo Under 21, che si svolgerà in Italia e San Marino. È iniziato il pre-ritiro degli azzurrini presso il Centro Sportivo di Formello e ci staranno fino al prossimo 8 giugno. Il c.t. Luigi Di Biagio non nasconde le aspettative: “L’obiettivo è ottenere il massimo risultato: girone e formula sono complicati, ma il nostro scopo è vincere la competizione. Mi chiedono tutti di vincere, le mie ambizioni sono proprio quelle. Inoltre mi si dice che la squadra è fortissima, io rispondo che l’ho sempre avuta anche quando non lo era, figuriamoci adesso. Sarebbe la ciliegina sulla torta alzare al cielo il trofeo: non voglio mettere le mani avanti, ma se non si dovesse raggiungere quell’obiettivo sarebbe un peccato buttare tutto quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. Quello che abbiamo fatto è apprezzato in tutta Europa tranne che in Italia”.