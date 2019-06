Italia Under 21, ecco la lista ufficiale dei convocati per gli Europei

Dieci giorni al via degli Europei Under 21, che, per la prima volta, si svolgeranno nel nostro paese. E il commissario tecnico Luigi Di Biagio, nella giornata odierna, ha svelato la lista dei ventitre giocatori che prenderanno parte alla manifestazione. Fuori Davide Calabria, che non è riuscito a smaltire l’infortunio accusato un mese fa in Coppa Italia.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).