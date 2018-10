Giocare con la Francia non è mai stato uno dei desideri più grandi di Geoffrey Kondogbia, il quale ha disputato solamente 5 amichevoli con la maglia dei Blues. Tempo fa, l’ex centrocampista dell’Inter aveva dichiarato di voler contribuire nella crescita della Nazionale dei suoi genitori, ovvero la Repubblica Centrafricana.

Il suo desiderio è stato esaudito e Kondogbia ha esordito nell’amichevole contro la Costa d’Avorio, persa però 4-0. Ma per il giocatore il risultato maturato conta fino ad un certo punto, come ha spiegato a RFI.fr: “Sono orgoglioso di aver intrapreso questa sfida. L’esordio è stato emozionante, ma non solo… essere qui ha un sapore speciale, perché sono nella terra dove hanno vissuto i miei genitori. Gioco nella Repubblica Centrafricana e nessuno sa che questo è sempre stato il mio sogno. Io sono francese, però anche centrafricano. Ho sempre pensato che il mio contributo sarebbe stato molto più utile alla causa di questa Nazionale. Cercherò di portare la mia esperienza in questo posto per aiutare la Repubblica Centrafricana a crescere”.