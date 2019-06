La gioia di Fabian Ruiz: “Un sogno giocare al Bernabeu con la Spagna. Adesso devo…”

Dopo la manciata di minuti nella gara contro le Isole Faroe, ecco l’esordio da titolare con la Spagna per il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Il classe ’96 ha giocato dall’inizio nel match vinto dalle Furie Rosse contro la Svezia ed è stato anche protagonista dell’assit del terzo gol dei suoi.

Al termine della gara, lo stesso giocatore ha mostrato tutta la propria felicità per la prestazione disputata e per essere sceso in campo dal primo minuto: “Giocare da titolare al Bernabeu vicino a giocatori del genere e davanti ad una tifoseria come la nostra è stata una cosa grandiosa. Una cosa molto importante per me, sono molto contento. Devo continuare a dare il massimo e a fare del mio meglio, lavorare duro per migliorare ancora”, ha detto in conclusione in zona mista Fabian Ruiz.