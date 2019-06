L’Italia batte anche la Bosnia: 2-1 in rimonta

L’Italia di Roberto Mancini non si ferma più. Gli azzurri, nel girone di qualificazione agli Europei 2020, colgono il quattro successo in altrettante gare battendo per 2-1 la Bosnia all’Allianz Stadium di Torino.

LA GARA – L’Italia prova a partire forte e si rende subito pericolosa con Quagliarella, ma con il passare dei minuti cresce la Bosnia, che, al 32′, passa in vantaggio con Dzeko, bravo a sfruttare un assist di Visca. Gli azzurri reagiscono e, dopo i tentativi di Quagliarella e Bernardeschi, trovano il pari al con una bella conclusione di Insigne al 49′. Gli ospiti, però, non accusano il colpo e anzi, si rendono nuovamente pericolosi con Civic e Visca, ma Sirigu si supera salvando il risultato. Gli uomini di Mancini rispondono con Insigne e Chiellini, prima di trovare il gol vittoria con Verratti all’86’.