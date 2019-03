Maradona attacca: “Aguero non convocato? Scaloni era chiuso in un convento. È una mancanza di rispetto per il calcio…”

Non sono andate giù a Diego Armando Maradona le convocazioni per l’Argentina diramate dal ct Scaloni per le amichevoli di marzo della seleccion contro Venezuela e Marocco. A margine della conferenza stampa post gara dei suoi Dorados, come riporta Marca, El Pibe de Oro non le ha certo mandate a dire al commissario tecnico.

ATTACCO – “Scaloni si era rinchiuso in un convento o non ha la televisione? Cosa dovrebbe dimostrare il fatto che Aguero non sia convocato? Il Kun è il primo goleador del Manchester City, un giocatorone!”, ha detto Maradona che poi rincara la dose: “Non convocare Aguero è una mancanza di rispetto nei confronti del mondo del calcio”. Ma dopo l’ex 10 parla anche di Messi: “Il ritorno di Messi con l’Argentina? Mi conforta, vedremo sicuramente un buon calcio…”.