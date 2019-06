Mondiale donne, l’Italia in tv: processione rinviata per vedere la gara

L’Italia femminile del pallone sta appassionando ed entusiasmando tutto il Paese. Amanti del calcio e non solo. Chiedere, infatti, ai cittadini di Castelguidone che hanno rinviato la processione in onore di San Vito, compatrono del posto, pur di vedere la partita delle azzurre contro la Giamaica.

Lo ha deciso il parroco Alberto Conti che ha posticipato la processione per permettere a tutti i cittadini di Castelguidone di seguire la propria Nazionale ed in modo particolare la calciatrice originaria proprio del paesino, Daniela Sabatino. Come riporta l’Ansa, il signor Conti ha detto: “Sarò il primo tifoso di Daniela e per questo ho deciso di far slittare a dopo la partita la processione. Sono sicuro che San Vito capirà…”.

Un gesto che è stato ripagato dal largo successo dell’Italia (5-0 finale). La Sabatino ha giocato una bella partita colpendo anche una traversa.