Mondiale femminile, oggi il debutto dell’Italia. L’incoraggiamento delle big: “Forza ragazze”

Pronti via. Oggi il debutto della Nazionale femminile di calcio al Mondiale di Francia. A Valenciennes comincia l’avventura dell’Italia.

Dopo la sfida di ieri della Nazionale maschile, alle 13 il debutto nella massima competizione per Nazionali della squadra femminile. L’Italia è pronta a scendere in campo contro l’Australia. Poche ore ancora e la squadra guidata da Milena Bertolini dimostrerà di che pasta è fatta. Per la nostra Nazionale si tratta del terzo Mondiale in assoluto dopo quelli del 1991 in Cina e del 1999 negli Stati Uniti.

INCORAGGIAMENTO – L’evento coinvolge davvero tutti e dopo l’augurio del ct Roberto Mancini, tutta l’Italia si è unita all’incitamento verso le calciatrici. In modo particolare i loro club di appartenenza si son mostrati assolutamente carichi a sostenerle dall’inizio alla fine. Su Twitter sono arrivati davvero tanti messaggi. La Juventus Women ha voluto sostenere le sue ragazze: “8 bianconere iniziano oggi la grande avventura Mondiale in Francia! E noi tifiamo tutti per loro! FORZA RAGAZZE”. Non è stata da meno la Roma che ha incitato le sue calciatrici con una particolare menzione a Rosalia Pipitone, detta Pipa: “Buona fortuna alle nostre lupe. In bocca al lupo a Pipa e a tutta le ragazze azzurre per questa avventura Mondiale!”.