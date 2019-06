Mondiale U20, Italia eliminata dall’Ucraina tra le polemiche: 0-1

Termina in semifinale il sogno della Nazionale Under 20. Gli azzurrini, a Gdynia, sono stati battuti per 1-0 dall’Ucraina, che adesso affronterà in finale la vincente della sfida tra Ecuador e Corea del Sud.

LA GARA – Il match, trascorso sul filo dell’equilibrio, è stato sbloccato da una rete di Buletsa al 65′. Gli ucraini sono rimasti poi in dieci uomini all’80’ a causa dell’espulsione di Popov, subendo gli assalti finali dei ragazzi di Nicolato. L’Italia, in pieno recupero, troverebbe anche la rete del pari con una perla di Scamacca, ma l’arbitro, dopo aver consultato il VAR, ha annullato il gol a causa di una sbracciata dello stesso attaccante su Bondar.