Mondiale Under 20: l’Italia fa 0-0 col Giappone e accede da prima agli ottavi di finale

Bastava anche solo un pareggio nella terza partita del girone B contro il Giappone all’Italia Under 20 per passare il turno da prima classificata nel Mondiale di categoria che si disputa in Polonia, e così è stato: la selezione del c.t. Paolo Nicolato ha chiuso il match 0-0 e di conseguenza ha vinto il proprio ragruppamento, contro ogni previsione. Battute Messico ed Ecuador, la squadra – con tanto turnover rispetto all’uscita precedente – è riuscita a non subire gol contro una Nazionale molto organizzata come quella giapponese. Davvero un risultato prestigioso, da sottolineare al decimo minuto il rigore di Ito neutralizzato dal portiere degli azzurrini Carnesecchi, per questo abbracciato da tutti i compagni al momento del triplice fischio (il titolare Plizzari ne aveva parato uno contro l’Ecuador). L’Italia tornerà in campo domenica 2 giugno alle ore 17.30 contro una delle migliori terze per gli ottavi di finale.